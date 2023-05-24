2000 دراج يشاركون في أسبوع الدراجات النارية بالجزائر

تنظم الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، الجمعة المقبل، تظاهرة أسبوع الدراجات النارية الجزائرية، بمشاركة أزيد من ألفي دراج.

وفي بيان لها، أوضحت الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، بأن هذه التظاهرة، مقرر انطلاقها من موقف خروبة بالعاصمة.

وحسب البرنامج المسطر، سيتم خلال هذه التظاهرة قطع مسافة 1000 كلم، بمشاركة ألفي دراج جزائري، إلى جانب 80 دراج أجنبي.

كما تسعى الجهة المنطمة، لاستغلال هذه الفرصة، من أجل الترويج للسياحة الجزائرية، من خلال زيارة العديد من المناطق السياحية.

وتأتي هذه التظاهرة الرياضة، والتي تنظمها الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.