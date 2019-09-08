2000 دينار إضافية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية 3 آلاف دينار سابقا

شرعت مديريات التربية عبر الوطن في إضافة ألفين دينار للتلاميذ المعوزين المستفيدين من المنحة المدرسية المقدرة بـ 3 آلاف دينار.

قال مدير التربية شرق لحبيب عبيدات، إنه سيتم إضافة ألفين دينار للتلاميذ المستفيدين من المنحة التضامنية 3 آلاف دينار سابقا.

وأضاف في حديث لـ”النهار أونلاين”، أن الحكومة خصصت ميزانية إضافية للشروع في صرف الزيادة في المنحة.

وأشار المتحدث، إلى أن بعض المؤسسات سبق وأن وزعت المنحة قبل صدور قرار الوزير الأول برفعها إلى 5 آلاف دينار.

وأفاد المدير، أنه يجب على أولياء التلاميذ التقدم مجددا للمؤسسات التربوية من أجل أخذ الزيادة المقدرة بألفين دينار لإكمال المنحة واستغلالها.