2000 مسكن عمومي إيجاري.. والي ورقلة يأمر بالإسراع في أشغال التهيئة الخارجية

قام زوال اليوم الأربعاء والي ورقلة، مصطفى آغامير، بزيارة تفقد إلي القطب العمراني 2000 مسكن عمومي إيجاري بعين البيضاء. بدائرة سيدي خويلد للوقوف على مدى تقدم الأشغال. وجاهزية القطب العمراني والإلتزام بالتعليمات التي أسداها خلال زياراته السابقة لهذا الصرح السكني الهام .

خلال تفقده أكد الوالي بأن هذا الصرح السكني الهام الذي تم إنجازه يعد من أهم المشاريع التي تم إنجازها. بالقطب العمراني 2000 مسكن عمومي إيجاري، بعين البيضاء حيث صرح ذات المسؤول. على الجهود المبذولة من طرف الدولة و الرامية إلى إنجاز مشاريع كبرى داخل هذا الحي السكني المتواجد بعين البيضاء. والذي يتوفر على جميع الهياكل منها الهياكل، التربوية الهياكل الشبانية، مكتب بريد. سوق مغطى وغيرها من الهياكل الضرورية.

كما وجه ذات المسؤول تعليمات لمصالح السكن، ومصالح التعمير ومصالح بلدية عين البيضاء. كل في حدود إختصاصه الوقوف ميدانيا بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. قصد إعادة بعث نفس جديد لتكملة أهم ما تبقى في هادا الحي الجديد.

كما أمر بالإسراع في إنطلاق الأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية لتكون جاهزة قبل استفادة المواطنين بسكناتهم. ومراقبة نوعية الأشغال الجيدة لهذه السكنات، حتى يتسنى لمصالح المعنية توزيع حصة معتبرة من السكنات.