2000 مليار خسائر شركات التأمين بسبب إيداع رجال الأعمال رهن الحبس

كشفت آخر التقارير التي أعدها الاتحاد الوطني لشركات التأمين عن خسائر فاقت قيمتها ألفي مليار سنتيم.

ناجمة عن عجز المجمعات والمؤسسات الخاصة التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت دفع مستحقاتهم.

وقال حسان خليفاتي، نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين في لقاء جمعه بـ«النهار».

إن خسائر شركات التأمين المنضوية تحت لواء الاتحاد، كشفت مؤخرا عن خسائر بقيمة عشرين مليار دينار .

بما يعادل ألفي مليار سنتيم، أغلبها تخص مجمع ETRHB لصاحبها علي حداد،الذي يسيطر على سوق بقيمة خمسة عشر مليار دولار.

متبوع بعدة مجمعات أخرى تابعة دائما للقطاع الخاص.

على غرار مجمع الإخوة كونيناف ومجمع محي الدين طحكوت المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بعدما أمّنوا مصانعهم.

مشيرا إلى أن هذه الشركات تنتظر الحصول على مستحقاتها بعد تعيين السلطات لمتصرفين إداريين.

وإلى جانب الخسائر سالفة الذكر التي تكبدتها شركات التأمين.

كشف حسان خليفاتي عن تراجع رقم أعمال هذه الشركات بعشرة ملايير دينار بما يعادل ألف مليار سنتيم.

منذ إقرار الحكومة بأمر من الوزير الأول نور الدين بدوي اعتماد نظام «الكوطة» في تركيب السيارات محليا.

بسبب ارتفاع فاتورة الواردات إلى ملياري دولار، وهو رقم –يضيف المتحدث- مرشح للارتفاع لاحقا بسبب تخفيض حجم الإنتاج.

وقد قررت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2020، فرض رسوم على عقود تأمين السيارات.

بمبالغ مالية تتراوح مابين ألف وخمسمئة دينار بالنسبة للسياحية منها.

وثلاثة آلاف دينار لباقي المركبات ذات عجلات اعتبارا من جانفي 2020.

من أجل تخصيص نسبة سبعين من المئة من تلك العائدات لصالح ميزانية الدولة وثلاثين المتبقية لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأرجعت سبب اتخاذها هذا القرار إلى رغبتها في حماية البيئة من التداعيات السلبية على الصحة العامة.

وقالت «من الضروري البحث عن ثغرات ضريبية تسمح من ناحية بتقليل استهلاك الطاقة التي يتم دعم أسعارها من ميزانية الدولة.

ومن ناحية أخرى لضمان إيرادات الضرائب لميزانية الدولة بهدف ضمان توزيع أفضل للموارد.

علاوة عن ذلك تحصي الحظيرة الوطنية ستة ملايين و352 ألف و542 مركبة.

وشبكة طرقات سريعة مساحتها تقدر بألف ومئتين وستة عشر كيلومتر في جميع أنحاء البلاد ومن دون رسوم.

وعلى هذا الأساس تقرر فرض هذه الرسوم التي ستزيد عائداتها عن ألف ومئتين دينار بمعدل 70 من المئة.

لميزانية الدولة وثلاثين لصندوق ضمان وتضامن الجماعات المحلية.