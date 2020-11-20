2000 وفاة و200 ألف إصابة في 24 ساعة بأمريكا

عرفت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل رقم قياسي جديد من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الولايات المتحدة الامريكية، أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز مساء الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 200146 إصابة جديدة بالفيروس و2239 وفاة ناجمة عن الوباء.

الولايات المتحدة، تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع.