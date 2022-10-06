201 متهم في جرائم حرق الغابات.. قضايا أخلاقية وقتل تتصدر الدورة الجنائية لعام 2022

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء 253 ملفا قضائيا ذات طابع جنائي، ستفصل فيها هيئة المحكمة خل ال الدورة الجنائية لسنة 2022، المزمع انطلاقها يوم 16 اكتوبر الجاري.

وحسب جدول القضايا الذي تحوز عليه ” النهار” فإن محكمة الحال التي جاءت تشكيلتها بأسماء جديدة لقضاة التحقوا للفصل في القضايا المطروحة على طاولة الجنايات ، بعدما شملتهم الحركة القضائية التي مست سلك القضاء شهر أوت المنصرم، بحيث سيمثل المتهمون محل المتابعة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، معظهم موقوفين بالمؤسسات العقابية بالعاصمة، وخارج اقليم العاصمة.

وحسب الجدول فإن قضايا القتل قد احتلت الصدارة بمجموع 23 قضية احالتها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، يتواجد بها 28 متهما موقوفا، و4 في حالة فرار، تم متابعتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد وجناية محاولة القتل العمدي، إذ تعتبر هذه القضايا من الأفعال التي يجرمها المشرع الجزائري ويشدّد العقوبة عليها تصل عقوبتها الى الإعدام،

نظرا لخطورتها على الفرد والمجمتع برمته، في ظل استفحال الظاهرة في السنوات الاخيرة، وبالموازاة عرفت الجريمو الاخلاقية ارتفاعا محسوسا نظرا لعدد الملفات التي تم احالتها على المحكمة للنظر فيها والتي بلغت 20 قضية.

وفي ذات السياق احتلت جرائم حرق الغابات عمدا ووضع النار في ممتلكات ومساحات غابية، المرتبة الثانية، حيث ستعالج محكمة الجنايات الابتدائية 17 قضية من هذا النوع، يتواجد بها 133 متهما موقوفا عن ذات الجرم، و29 متهما غير موقوف استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق القضائي، في حين ستفصل المحكمة غيابيا في حق 29 متهما لتواجدهم في حالة فرار متابعون بنفس التهم، بحيث سيواجه المتهمون تهما تتوعت بين وضع النار عمدا في الغابات وجناية وضع النار عمدا في أشياء بطريقة تؤدي إلى امتدادها لأموال مملوكة للغير وهي أملاك غابية.

وتعد قضية المرحوم جمال بن اسماعيل أخطر وأبرز القضايا التي برمجت خلال الدورة الجنائية ضمن جرائم حرق الغابات وهي القضية التي يتابع فيها أكثر من متهم، ستنطلق محاكمتهم يوم 15 نوفمبر المقبل.