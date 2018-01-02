2017 الأكثر أمانا لرحلات طائرات الركاب

قالت مجموعة مهتمة بسلامة الطيران المدني، إنّ شركات الطيران لم تسجل أي حوادث لطائرات الركاب نتج عنها وفيات العام الماضي.

وهو ما يجعل 2017 أكثر الأعوام أمانا على الإطلاق لحركة طيران الركاب.

وذكرت “تو 70” للاستشارات وشبكة سلامة الطيران، أنه لم تكن هناك حوادث دامية لطائرات الركاب في 2017.

وقال أدريان يونج من “تو 70″، أن 2017 كان العام الأكثر أمانا على الإطلاق للطيران المدني.

وقدرت “تو 70” معدل الحوادث لرحلات طائرات التجارية بنحو 0.06 لكل مليون رحلة، أو حادثة واحدة لكل 16 مليون رحلة.

وقالت شبكة سلامة الطيران أيضا إن عام 2017 كان الأكثر أمانا على الإطلاق، سواءً من حيث عدد الحوادث أو الوفيات.