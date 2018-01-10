2018 سيشهد أطول خسوف للقمر

سيكون سكان كوكبنا على موعد مع سلسلة من ظواهر خسوف القمر خلال العام الجاري.

بما فيها أطول خسوف كلي خلال 100 عام، إضافة إلى مرور 3 مذنبات بمحاذاة الأرض.

حسب ما صرح به المتحدث باسم معهد علم الفلك التطبيقي في أكاديمية العلوم الروسية نيقولاي جيليزنوف.

وقال جيليزنوف إن سكان روسيا ورابطة الدول المستقلة سيشاهدون، في 27 جويلية المقبل، خسوف القمر الذي سيستغرق ساعة و43 دقيقة.

وأوضح العالم الروسي، أن الفترة الكبيرة لخسوف القمر تُفسَّر بالتطابق الدقيق تقريبا بين مركز القمر ومركز ظل الأرض.

حيث سيقع القمر والأرض والشمس في خط واحد وقت حلول خسوف القمر. وعند ذلك سيقع كوكبنا بين الشمس والقمر ليمنع ضوء الشمس من السقوط على القمر.

كما أوضح جيليزنوف، أن ظاهرة خسوف القمر ستبدأ، في 27 جويلية الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، عندما يبدأ القمر الدخول في ظل الأرض.

أما خسوف القمر الكلي فسيبدأ الساعة 22:30. وفي الساعة 02:31 بتوقيت موسكو سيخرج القمر تماما من ظل الأرض.

وأضاف العالم الروسي، أن سكان روسيا و رابطة الدول المستقلة باستثناء منطقة الشرق الأقصى الروسي سيشاهدون خسوف القمر الكلي.