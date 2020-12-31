2021 سيحل على 5 دول قبل العالم.. تعرف عليها                    

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد السنة الجديدة 2021، لكن هناك 5 دول استقبلتها قبل باقي العالم.

ومن بين هذه الدول جمهورية كيريباتي، تقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي، حيث تتقدم بـ 14 ساعة عن توقيت غرينتش.

ثاني منطقة ستكون لاين أيلاندز أو خط الجزر، تسعة منها تعود لكيريباتي وثلاث جزر ترجع للولايات المتحدة الأمريكية.

بالاضافة الى دولة ساموا وهي مجموعة جزر في المحيط الهادئ، وتعتمد توقيت 14+، أي أنها تسبق غرينتش بـ14 ساعة.

وبخلاف هذه البلدان ستكون أستراليا باعتمادها توقيت 11 ساعة إضافية عن توقيت غرينتش كبرى الدول المودعة لعام 2020.