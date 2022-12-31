قناة النهار 2022 في الجزائر .. سنة بعنوان إقتصادي بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2022 - 10:59 اقتصاد شارك غرِّد أرسل 35 0 2022 في الجزائر .. سنة بعنوان إقتصادي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mwNGV اقرأ أيضا طالع هابط: السلطات تستجيب للنداء وتنهي مشكل الزيڨو بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر مومن أيت قاسي: إن أردت أن تكون سيد قارتك عليك أن تفوز بكأس إفريقيا قناة النهار 17 ديسمبر حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات قناة النهار 16 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الحكمة التي يعتمدها الجزائري في حياته اليومية .. قناة النهار 30 ديسمبر رميساء بوعلام: تعرضت لكسر في أنفي والمتسبب فيه هو زميلي في التدريب قناة النهار 29 ديسمبر نصر الدين قمريش: لابد من تأجيل الخلافات إلى ما بعد "الشان" لإعطاء أحسن صورة للجزائر قناة النهار 24 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير الدولة لمملكة كامبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية قناة النهار 19 ديسمبر ذاكرة: العيد ربيقة يدشن الجناح الخاص للرئيس الراحل هواري بومدين قناة النهار 29 ديسمبر فالحلوة والمرّة / أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح..يتقاسمو الحلوة والمرّة..ترقبوها قناة النهار 13 ديسمبر