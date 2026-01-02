2025 أكثر السنوات حرا في بريطانيا

أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في بريطانيا، أن العام 2025 هو السنة التي شهدت أعلى درجة حرارة سجلت إلى اليوم في المملكة المتحدة. والقدر الأكبر من الساعات المشمسة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن 2025 باتت إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة مع 2022 و2023 منذ بدء القياسات عام 1884. ورأت أن “هذا يظهر بشكل متزايد وضوحا تأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة في المملكة المتحدة”.

ومع حرارة متوسّطة بلغت 10,09 درجات مئوية، حطّم العام 2025 المعدّل القياسي المسجّل في 2022. مشيرة إلى أن “أربعا من السنوات الخمس الماضية أصبحت من بين الأعوام الخمسة الأشدّ حرّا”.

ولاحظت أن السنوات العشر الأكثر حرارة سُجلت كلها خلال العقدين الأخيرين. كما أكّدت الوكالة أيضا أن العام 2025 كان الأكثر إشماسا في بريطانيا. منذ بدء تدوين البيانات في هذا الخصوص سنة 1910، مع تسجيل حوالى 1650 ساعة مشمسة.

