206 ضابط شرطة قضائية يؤدون اليمين بمجلس قضاء العاصمة

أدى اليوم الخميس، 206 ملازم أول للشرطة اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر، من بينهم 33 إناث تابعين لمختلف المصالح العاملة بإقليم أمن ولاية الجزائر.

المتخرجون إستفادوا من الترقية في الرتبة خلال 2018- 2019، من رتبة مفتش رئيسي للشرطة إلى رتبة ملازم أول للشرطة..

ويتلقى المعنيون تكوينا نظريا وتطبيقيا تخصصيا بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية للسحاولة للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية.

ويشمل التكوين، القانون العام والخاص، حقوق الإنسان والإجراءات الجزائية، الإجراءات الجزائية التطبيقية، القانون الإداري، القانون الدستوري، الشرطة العلمية.

واليمين المؤداة تؤهل المتكونين من أداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباط الشرطة القضائية، ملتزمين بإحترام القانون والسهر على حفظ الأمن وحماية المواطن والممتلكات، كما تعد اليمين إلتزام شرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات رجل الشرطة .

الجدير بالذكر أن المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تنص على أن ضابط الشرطة القضائية مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي، وعليه أفراد الدفعة سيعملون على توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع، وتدعيم صفوف الضبط القضائي.