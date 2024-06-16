21 رياضيا يمثلون الجزائر في البطولة الإفريقية لألعاب القوى

ستكون الجزائر ممثلة بـ21 رياضيا، ورياضية، في البطولة الإفريقية لألعاب القوى، المقررة يومي 21 و22 جوان الجاري، بالكاميرون.

ومن أبرز الرياضيين الجزائرين المشاركين في هذه البطولة، حسب ( و.أ.ج)، نجد كل من محمد تريكي (الوثب الثلاثي)، أمين بوعناني (سباق 110 متر حواجز)، عبد المالك لحولو (400 متر حواجز)، أسامة شراد (1500 متر)، بالإضافة لزهرة طاطار، وزوينة بوزبرة في رمي المطرقة.

كما سيسجل البطل الجزائر لعربي بورعدة مشاركته هة الآخر في اختصاص العشاري، أين سيحاول حصد خامس لقب افريقي له في اختصاصه.

في المقابل، ستشهد هذه الطبعة من البطولة الإفريقية لألعاب القوى، غياب كل من جمال سجاتي، سليمان مولى، ومحمد علي قواند.