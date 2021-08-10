21 شاحنة محملة بمساعدات ستصل إلى تيزي وزو

من المنتظر أن تصل خلال الساعات القادمة، 21 شاحنة محملة بمساعدات موجهة لفائدة العائلات المتضررة جراء الحرائق إلى ولاية تيزي وزو، حسب ما كشف عنه والي الولاية محمود جامع.

وفي مكالمة له جمعته مع التلفزيون الجزائري، قال الوالي أن ولايته ستسفيد أيضا من معونات 11 ولاية .

وأضاف محمود جامع، ان السلطات السلطات المركزية دعمت الولاية بوسائل مادية وبشرية من حوالي 10 ولايات من الحمايو المدنية.

وتابع ذات المتحدث:”يتواجد معنا المدير العام للحماية المدنية على مستوى الولاية الذي يشرف على التدخلات في الميدان، إضافة إلى مدير العام للغابات من أجل التنسيق وإعطاء الفعالية اللازمة لإخماد هذه الحرائق.