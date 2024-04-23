21 ضحية إثر انقلاب حافلة بالبليدة

أصيب 21 شخصا في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب أمام محول فرانس فانون اتجاه وهران بلدية و دائرة البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا16د . من اجل حادث إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط سطيف-تلمسان. على مستوى الطريق السيار شرق غرب أمام محول فرانس فانون اتجاه وهران بلدية و دائرة البليدة.

مشيرة أن الحادث خلف 21 جريح لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى فرانس فانون .

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