21 ضحية في حوادث المرور والغاز خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر محتلف ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة منها حوادث المرور والاختناق بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2639 تدخلًا. بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 06 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 18 شخصا. فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 167 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن 3 حالات وفاة وجرح 204 آخرين.

