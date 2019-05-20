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21 قتيلا في حوادث مرور خلال الأسبوع الأول من رمضان

أخبار الجزائر
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21 قتيلا في حوادث مرور خلال الأسبوع الأول من رمضان
بقلم نادية بن طاهر

لقي 21 شخصا حتفهم، وأصيب 421 آخرون بجروح، في 351 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 7  إلى 13 ماي الجاري، بعدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور، ارتفاعا قدر بـ”20″حادث.

كما ارتفع عدد الجرحى بـ”23″ جريح، وعدد الوفيات بـ”11″ حالة.

وتعود أسباب هذه الحوادث، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، بنسبة تفوق 90 بالمائة.

وذلك نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، والإفراط في السرعة ، وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.


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