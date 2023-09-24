21 قتيلا و52 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في الصومال

كشفت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، عن مقتل 21 شخصا واصابة 52 اخزين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت، البارحة، نقطة تفتيش أمنية وسط البلاد.

وصرح عبد الفتاح محمد يوسف، مدير إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بولاية هيرشبيلي، أن عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة بلغ 21 قتيلا و52 جريحا.

وأضاف ذات المتحدث ان 17 من المصابين يعانون من جروح خطيرة، وتم نقلهم جوا إلى العاصمة مقديشو لتلقي العلاج.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الان.