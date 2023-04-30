21 متعاملا سياحيا فرنسيا يبدأون استكشاف الأهقار

يبدأ وفد من المتعاملين السياحيين الفرنسيين مرفوقين بإعلاميين من البلد نفسه. برحلة إستكشافية إلى المناطق السياحية التي تزخر بها منطقة الأهقار بولاية تمنراست.

أفاد منظمو هذه الرحلة الترويجية، أنّ 21 متعاملا فرنسيا سيقومون بجولات استكشافية وترويجية للتعرف على المناطق السياحية. التي تشتهر بها الأهقار على غرار “الأسكرام” وواحة “أوتول” وموقع “تابسا”.

ويرافق هذا الوفد السياحي الفرنسي مجموعة من مؤطري هذه الرحلة الإستكشافية و الترويجية من المتعاملين السياحيين بالولاية. وكذا إطارات من شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تساهم في مرافقة هذه المبادرة الترويجية.

وأبدى عدد من أفراد هذا الوفد السياحي “إعجابهم الكبير” بالمناظر الطبيعية الخلابة و المواقع التاريخية التي تزخر بها المنطقة التي تعد مناطق جذب سياحي بامتياز للسياح الفرنسيين. مشيرين إلى أن هذه الرحلة ستساهم في إعادة بعث النشاط السياحي بهذه المنطقة. سيما وأن كل الظروف مهيأة من قبل المتعاملين المحليين في السياحة الصحراوية بما فيها توفر مرافق التخييم.

كما أكدت ممثلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مونية برتوش. أنّ الشركة تساهم في تفعيل الحركية السياحية. من خلال المرافقة التي تضمنها ضمن الرحلات المبرمجة لنقل السياح عبر مختلف جهات الوطن سيما بمناطق الجنوب. على غرار الخط الجوي “باريس – جانت” المفتتح في ديسمبر الماضي.

من جهته، أبرز مدير وكالة “أكار- أكار” بتمنراست، زونقة محمد، أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في إعادة بعث السياحة الصحراوية. وضمان ترويج أفضل للقدرات السياحية والصناعة التقليدية التي تزخر بها المنطقة.

كما أنه من المنتظر أن يتوجه هذا الوفد السياحي الفرنسي إلى ولاية جانت لبحث سبل تطوير شراكات مع المتعاملين السياحيين المحليين.