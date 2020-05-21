21 مصابا بكورونا يغادرون مستشفى تيارت والإدارة تغلق 3 مصالح

غادر اليوم الخميس 21 مصابا بوباء كورونا مستشفى يوسف دمرجي بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأفاد مصدر طبي لـ “النهار اونلاين”، أن إدارة المستشفى أغلقت 3 مصالح بعد تقلص العدد وتم جمع جميع المصابين بالوباء في الطابق الرابع للمستشفى، بعد أن كانوا موزعين في عدة مصالح منها مصلحة الأمراض الصدرية ومصلحة الأمراض المعدية.

وتم تعقيم جميع الغرف التي كان يتواجد فيها المصابون مع إبقائها في الخدمة تحسبا لأي طارىء.

وتوقع مصدرنا تقلص العدد خلال الأيام القليلة القادمة في حالة التزم المواطنون بالتدابير الصحية، داعيا السكان الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمحاصرة الوباء.