21 ولاية على موعد مع ثلوج كثيفة غدا السبت

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800الى900متر. وخلال الليل بين 600الى 700متر سمك الثلوج يتراوح بين 10الى 20سم.

وأشارت النشرية الخاصة أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الثالثة بعد زوال يوم . الى غاية الثالثة بعد زوال يوم الأحد على الأقل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق اهراس. ميلة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، البويرة، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، ام البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.