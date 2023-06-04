211 محطة لمعالجة المياه المستعملة موجهة للزراعة

كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، أنه وفي ظل شح المياه أصبح اللجوء إلى المصادر غير التقليدية ضروري. من خلال استعمال المياه المستعملة التي بإمكانها أن توفر إمكانيات معتبرة للسقي الفلاحي. ولاستعمالات أخرى في المجال الصناعي.

وقال لحلال خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الحظيرة الوطنية لمحطات معالجة المياه المستعملة تبلغ 211 محطة. من بينها 170 محطة مسيرة من قبل الديوان الوطني لتطهير. بالإضافة كذلك إلى 11 محطة مسيرة من قبل متعاملين كسيال سيور وسياكو. و30 محطة مسيرة من قبل البلديات ومختلف مديريات الموارد المائية.

كما أضاف أن هذه المحطات بإمكانها معالجة مليار متر مكعب سنويا. وبأن هذا الرقم سيرتفع في آفاق 2026 إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويا. بفضل المحطات الـ30 التي ستدعم بها الحظيرة مستقبلا”.