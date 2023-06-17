213 عون حماية مدنية للسهر على راحة الحجاج بالبقاع المقدسة

تم تسخير 213 عون للحماية المدنية، للسهر على راحة الحجاج الميامين بمختلف مناطق البقاع المقدسة.

ويستقبل أعوان الحماية المدنية، الحجاج، بالمطار ويرافقونهم في الترحيل والاسكان مرورا بالحماية والارشاد والاعاشة. والبحث عن الأمتعة الضائعة.

وأكد العقيد فؤاد لعلامي رئيس وحدة الحماية في بعثة الحج الجزائرية لوكالة الأنباء، انه من بين مجموع 213 عون يتواجد 69 بمكة المكرمة. و51 عونا بالمدينة المنورة و13 اخرين بجدة. في حين يرافق 80 عونا الرحلات القادمة من مختلف مناطق الوطن إلى البقاع المقدسة.

وفي مكة المكرمة، فان المهمة الرئيسية لهؤلاء الاعوان تتمثل في الحماية والارشاد بالمطار وتوجيه الحجاج التائهين.

كما تم تزويد الاعوان بخرائط خاصة تحمل المعطيات اللازمة المتعلقة بإيواء الحجاج حتى يسهل عليهم التدخل عند الحاجة.

وساعد الرقم الاخضر الذي يحمله الحجاج بسوارهم التبليغ بالتائهين او تعرضهم إلى اي طارئ.

كما يعمل اعوان الحماية 24سا/24 سا حيث تبلغ التدخلات ذروتها بعد اداء صلاة الجمعة وأداء مناسك العمرة.

أين تختلط أبواب الخروج من المسجد على الحجاج مشيرا على سبيل المثال انه والى غاية 15 جوان تم التكفل ب 861 حاج تائه.

وفيما يتعلق بدور الإرشاد الديني النسوي لفائدة الحاجات فقد ثمنت من جهتها رئيسة هذا الفرع بالبعثة الجزائرية للحج السيدة سميرة ميخالدي الرفع من عدد المرشدات خلال هذا الموسم. وذلك لتحسين مرافقة الحاجات اللواتي ارتفع عددهن.