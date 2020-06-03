2171 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2171 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 91182 حالة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت تعافي معتبر من الفيروس قدر بـ 2369 شخص، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 68159 شخص، فيما أعلنت عن وفاة 30 مصابا بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 شخص.

للإشارة، فقد عرفت السعودية اليوم، مئات البلاغات عن تجاوزات في صلاة الجماعة بعد فتح المساجد، حيث تلقى مركز الاتصال 1026 اتصال، رصدت حالات الازدحام وعدم التباعد وغياب الكمامات عند بعض المصلين.