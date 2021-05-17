218 شهيدا و5604 جرحى.. حصيلة العدوان الصهيوني في فلسطين

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218 شهيدا و5604 جرحى.. حصيلة العدوان الصهيوني في فلسطين
بقلم نادية بن طاهر

خلف العدوان الصهيوني على فلسطين، المتواصل منذ أسبوع، 218 شهيدا وأكثر من 5604 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب الوزارة، فإن حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد بلغ 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل، و4369 مصابا.

ويشهد الصراع الفلسطيني الصهيوني تصعيدا منذ 8 ماي، بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس.

وبدأت القوات الصهيونية، منذ الإثنين الماضي، حملة قصف واسعة على قطاع غزة.


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