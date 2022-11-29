218 مليون هكتار مستها عملية مسح الأراضي عبر الوطن

قال رئيس قسم مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية فريد أرزاني، أن ظاهرة الإعتداء على أراضي الدولة قد ولّت. خاصة بعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة.

وكشف فريد أرزاني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الهدف من عملية مسح الأراضي هو إحصاء المناطق الريفية والحضرية. حيث بلغت مساحة المناطق الريفية أكثر من 16 مليون و600 ألف هكتار. فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية 510 ألف هكتار.

كما أضاف ذات المتحدث، أن آخر حصيلة سجلت في 30سبتمبر 2022 بلغت فيها المساحة الإجمالية التي مستها عملية مسح الأراضي بالمناطق الريفية 15 مليون و500 ألف هكتار. فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية التي مستها العملية أكثر من 351 ألف هكتار. لتبقى مساحة أكثرمن 1مليون و185 ألف هكتار لم تمسها عملية المسح في المناطق الريفية والحضرية. مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمناطق السهبية والصحراوية التي مستها عملية مسح الأراضي بلغت 212 مليون هكتار.

وأشار أرزاني، إلى أن الهدف العام من عملية مسح الأراضي هو إجراء عملية تطهير للوضعية القانونية للعقارات. مضيفا أن المديرية العامة لأملاك الدولة أنشأت أرضية رقمية بعنوان “العقار” تحتوي تطبيقات عديدة. لتمكين المواطن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بعملية المسح وكيفيات منح الدفتر العقاري.

كما أكد فريد أرزاني في ذات السياق، على أن عملية مسح الأراضي تتم بمبادرة وميزانية الدولة. حيث تتواصل العملية بدون انقطاع سواء في المناطق الريفية أوالحضرية.

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