22 ألف عون من الحماية المدنية لتأمين امتحاني الباك والبيام
بقلم النهار أونلاين
سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية قرابة 22 ألف عون تدخل من مختلف الرتب، تحسبا لتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2025/2024.
وجاء في بيان للمديرية أنه “في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2025/2024. قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية. بإجراء زيارات وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات. بهدف الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة”.
و في ذات السياق، سيتم “وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 21849 عون تدخل بمختلف الرتب. و 1449 سيارة إسعاف و 1158 شاحنة إطفاء. من أجل السهر على سلامة و أمن الممتحنين و المؤطرين”.
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