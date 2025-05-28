22 ألف عون من الحماية المدنية لتأمين امتحاني الباك والبيام

سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية قرابة 22 ألف عون تدخل من مختلف الرتب، تحسبا لتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2025/2024.

وجاء في بيان للمديرية أنه “في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2025/2024. قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية. بإجراء زيارات وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات. بهدف الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة”.

و في ذات السياق، سيتم “وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 21849 عون تدخل بمختلف الرتب. و 1449 سيارة إسعاف و 1158 شاحنة إطفاء. من أجل السهر على سلامة و أمن الممتحنين و المؤطرين”.