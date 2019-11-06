22 حملة تحسيسية للأمن بشبكات التواصل خلال 10 أشهر من 2019

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، 22 حملة تحسيسية عبر الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل فايسبوك وتويتر، خلال 10 أشهر لسنة 2019.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، مست هذه الحملات التوعوية، فئات واسعة من المجتمع.

وتناولت التوعية من أخطار إستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الإستعمال السلبي للأنترنت والألعاب الإلكترونية.

وحظي مجال السلامة المرورية كذلك، بجانب من البرنامج التحسيسي، تمثل في تجسيد حملات توعوية لفائدة مستعملي الطريق العام.

ومنها التحسيس من مخاطر التقلبات الجوية، وتأثير التعب والإرهاق على السياقة.

بالإضافة إلى بث ومضات ورسائل توعوية، حول الروح الرياضية.

واستغلت المديرية العامة للأمن في حملاتها التوعوية، وسائل الإتصال الحديثة في نشر التوعية والتحسيس.

وذلك بهدف وصول الرسائل التي تبث الوعي إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع للتفاعل معها والاستفادة منها، لتثمين علاقة المواطنين مع شرطتهم وإشراكهم في المعادلة الأمنية.