22 دولة تؤكد مُشاركتها في البطولة الإفريقية للعدو الريفي بالشلف

سجلت لجنة تنظيم البطولة الإفريقية الخامسة للعدو الريفي بالشلف خلال الفترة ما بين ال15 وال18 مارس تأكيد مُشاركة 22 دولة إفريقية.

وأوضح عضو لجنة التنظيم ورئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى “إبراهيم صبيحي” أن 22 دولة إفريقية قد أكّدت مُشاركتها.

بفعاليات هذه البطولة التي سيحتضنها مضمار الشهيد أحمد كلوش بالشقة بالشلف.

كماشرعت الوفود الرياضية المشاركة بالبطولة في الوصول لمدينة الشلف حيث إلتحق الوفد الليبي وكذا أول فوج من الوفد الإثيوبي ووفدي كينيا وجنوب افريقيا.

وعن جاهزية مضمار أحمد كلوش الذي يشهد إنطلاق السباقات يوم ال17 مارس أشار السيّد صبيحي إلى إتخاذ كافة الإجراءات لضمان جاهزيته.

وينتظر أن يشارك بفعاليات الطبعة الخامسة للبطولة الإفريقية للعدو الريفي حوالي 200 عداء وعداءة يمثلون نخبة الرياضيين في هذا المجال.