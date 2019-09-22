22 راغبا في الترشح والسلطة المستقلة تدعو المطالبين بالشفافية لاقتناء بطاقة الناخب

وصل عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات، إلى 22 شخصية، حسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات.

وقال علي دراع، إن 22 راغبا في الترشح توفر فيهم الشرطين المطلوبين وهما شهادة جامعية وبطاقة التعريف الوطنية.

ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين، إلى التسجيل في القوائم الانتخابية، تحسبا للاستحقاق القادم المزمع إجراؤه في 12 ديسمبر.

وأوضح دراع، أن التسجيل في القوائم الانتخابية، فرصة للجماعة التي تطالب بالشفافية والنزاهة في الرئاسيات.

وتم، الشروع، اليوم الأحد، في إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وحسب ما نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن فترة المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين ستنتهي يوم 6 أكتوبر القادم.