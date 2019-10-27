22 راغبا في الترشح يودعون ملفاتهم لدى السلطة الوطنية للإنتخابات

إنقضت أمس السبت عند منتصف الليل آجال إيداع ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد من قاموا بوضع ملفات الترشح 22 راغبا سحبوا إستمارات التوقيعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي قد شدد على أن آجال عملية جمع التوقيعات قانونية لا يمكن تمديدها أو تقليصها.

هؤلاء من قاموا بإيداع ملفات ترشحهم للإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل:

_ مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

_ مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

_ رئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج، هبيرات عبد الرزاق، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون.

_ الأستاذ الجامعي عباس جمال، الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي.

_ رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية محمد ضيف، الإعلامي سليمان بخليلي والخبير الإقتصادي فارس مسدور.

بالإضافة إلى رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة عرعار عبد الرحمن، المحامي ناجيه عبد المنعم، وعبد الكريم حمادي، وخرشي النووي، علي سوكاري، بوعوينة محمد، لعباس عيادي، والصيدلي رؤوف عايب.