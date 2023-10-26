22 قتيلا وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية ماين الأمريكية

قتل 22 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار بمدينة لويستون في ولاية ماين الأمريكية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن 22 شخصا قتلوا في حادث إطلاق نار في مدينة لويستون بولاية ماين. وأسفر حادث إطلاق النار عن إصابة ما بين 50 إلى 60 شخصا.

من جانبها، صرحت شرطة ولاية ماين على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “هناك شخص يطلق النار في لويستون. نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منازلكم. مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة”.