22 لاعبا في تربص “الخضر” الخاص بـ “المونديال”

شهد اليوم الأول من تربص المنتخب الوطني الخاص بنهائيات كأس العالم 2026، حضور 22 لاعبا، وذلك، قبل الإعلان عن القائمة النهائية من 26 لاعبا مطلع الأسبوع المقبل.

وباشر “الخضر” أمس، تربصهم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى. استعدادا للمشاركة في المونديال، الذي تسبقه وديتين أمام كل من هولندا يوم الـ 3 جوان بمدينة روتردام. وبوليفيا يوم الـ 10 من الشهر ذاته، بكنساس الأمريكية.

وأفادت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالتكروني، أن الحصة التدريبية الأولى للعناصر الوطنية. جرت بحضور 22 لاعبا، واستمرت لحوالي ساعة ونصف من الزمن.

وأشارت الهيئة الفدرالية إلى أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. استغل الحصة الأولى لتقييم الجاهزية البدنية للاعبين الحاضرين. والشروع في تطبيق البرنامج البدني والتكتيكي المسطر لفترة التحضيرات.

كما ذكّرت “الفاف” بأن مدرب “الخضر” سينشط الأحد القادم. ندوة صحفية بداية من الساعة 15:00. بقاعة الندوات لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، وذلك للكشف عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بخوض المونديال.

يشار إلى أن قائمة الـ 22 لاعبا المتواجدين في سيدي موسى، ضمت 4 حراس ويتعلق الأمر بكل بثنائي المولودية والاتحاد، رمضان عبد اللطيف وأسامة بن بوط. إلى جانب لوكا زيدان، والحارس الشاب كيليان بلعزوق.