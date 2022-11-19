22 مباراة من مونديال قطر متاحة للجماهير الرياضية مجانا

ستكون الجماهير الرياضية، من عشاق كرة القدم، أمام فرصة متابعة مباريات مونديال قطر 2022، بصفة مجانية.

وأعلنت شبكة “بين سبورت” القطرية، عن فتحها المجال للجماهير العربية لمتابعة مباريات مونديال قطر 2022.

كما أوضحت ذات القناة، بأنه سيتم نقل حفل الإفتتاح، والمباراة الاولى بين منتخب قطر، والاكواور مجانا، عبر قنواتها المفتوحة.

وبالإضافة لذلك ستتيح قناة “بين سبورت” الفرصة لعشاق كرة القدم، لمتابعة النقل المباشر لـ21 مباراة أخرى من مونديال قطر 2022.