22 مهنة تمكنكم من الحصول على تأشيرة عمل بـ 9 دول أوروبية

ترتبط المهن الأكثر نموًا في أوروبا بشكل أساسي بتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق والبيانات والتحليلات والاستدامة. كما كشفت LinkedIn، وهي منصة وسائط اجتماعية تركز على الأعمال والتوظيف.

كما تشير البيانات إلى أن مجموعات المهارات الوظيفية قد تغيرت بنسبة 25 في المائة منذ عام 2015. ومن المتوقع أن تتحول بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030 في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لقائمة LinkedIn Jobs on the Rise 2024، فإن المهن الأسرع نموًا خلال السنوات الخمس الماضية في بعض الدول الأوروبية هي كما يلي:

فرنسا: مدير المبيعات، وسيط الطاقة

ألمانيا: مدير الاستدامة، محلل الأمن السيبراني، مستشار القطاع العام

أيرلندا: أخصائي إدارة الحالة، أخصائي التعلم، المدير التجاري

إيطاليا: ممثل تطوير الأعمال، مهندس الذكاء الاصطناعي، محلل مركز العمليات الأمنية

هولندا: أخصائي اكتساب المواهب، مشرف البيانات، محلل المنتجات

إسبانيا: محلل مركز العمليات الأمنية، محلل مهندس البرمجيات، مدير الاستدامة

السويد: مهندس الأمن السيبراني، محلل الاستدامة، أخصائي النمو

سويسرا: مستشار مالي، أخصائي موارد بشرية، مهندس ذكاء اصطناعي)

المملكة المتحدة: مدير الاستدامة، ممثل تطوير المبيعات، محلل الاكتتاب

اعتمادًا على المهنة، بدأ متوسط سنوات الخبرة المطلوبة لهذه الوظائف من 1.7 إلى 6.8 سنة.

أما عن الوظائف ذات الأجور المرتفعة في أوروبا، فتشمل هذه المهن عالم البيانات، المدير المالي، مدير تطوير الأعمال، مدير المنتج، مدير المشروع.

كما يتم دفع أجر لجميع هذه المهن أكثر من 5000 يورو شهريًا في جميع أنحاء أوروبا.