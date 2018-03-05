22 يوما تأخر في الدروس وتقليص عدد التمارين لتفادي التأخر

وزارة التربية أعلنت عن إجراءات استعجالية لتدارك العجز

ولاية بجاية أكبر المتضررين والمؤسسات ستستغل حصص الترفيه

كشفت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة جبار، أن وزارة التربية الوطنية ستلجأ إلى تقليص التمارين والاكتفاء فقط بتمرين أو اثنين من المحاور الكبرى، مشيرة إلى أن الوزارة كلفت مديري المؤسسة التربوية بأخذ الإجراءات التي تتناسب مع كل مؤسس في استدراك الدروس الضائعة.

وقالت جميلة جبار خلال ندوة صحافية بمنتدى جريدة «المجاهد»، إنه خلال الاجتماع مع وزارة التربية الوطنية والفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أكدت بن غبريت أن مصالحها تقوم بدراسة جميع الملفات العالقة خاصة الدروس الضائعة، مشيرة إلى أنه من بين الولايات الأكثر تضررا في عدد الدروس الضائعة ولاية بجاية بـ22 يوما وبومرداس.

كما أضافت ذات المتحدثة أن الوزارة تقوم حاليا بإحصاء عدد الدروس في كل من ولايات بجاية وبومرداس وقسنطينة ووهران والبليدة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات لاستدراك التأخر يوم الأربعاء القادم.

وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، إن الوزارة أعطت تعليمات لجميع مديري المؤسسات التربوية من أجل تقيم الدروس الضائعة واستدراكها وفق الإمكانيات التي يراها مدير المؤسسة ملائمة في التكفل بالدروس.

وأكد من جهة أخرى، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أنه من بين الميكانزمات التي ستعتمد عليها وزارة التربية الوطنية في استدراك الدروس الضائعة تقليص عدد التمارين التي تقدم للتلاميذ إلى تمرين واحد أو اثنين، خاصة في المواد التي تحمل محاور كبرى، بهدف ربح الوقت وتقديم الدروس الضائعة.

كما أضاف ذات المتحدث أن وزارة التربية وجهت تعليمات إلى مديري المؤسسات التربوية بتخصيص الحصص الترفيهية كالتربية البدنية والرسم من أجل استغلالها في الدروس المهمة.

وقال أحمد خالد إن وزارة التربية أمرت المديرين باستغلال ساعات الفراغ يوم السبت والثلاثاء مساء والأسبوع الأول من العطلة الربيعية، من أجل استدراك الدروس المتبقية، أما بخصوص ولاية بجاية، أكد أحمد خالد أنه سيتم اتخاذها حالة خاصة والتكفل بالتلاميذ نظرا إلى صعوبة استرداك جميع الدروس.