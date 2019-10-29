220 ألف مسجل في LPA قبل 24 ساعة عن انتهاء الآجال

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مصالح ولاية الجزائر، إلى ارتفاع عدد الراغبين في الاستفادة من مسكن ترقوي مدعم.

عبر الموقع الإلكتروني لمصالح الولاية، إلى أزيد من مائتين وعشرين ألف مسجل سيخضعون لعملية تصفية بداية من الفاتح نوفمبر الداخل.

من أجل التخلص من التسجيلات الإضافية لنفس الشخص المسجل.

وقالت مصادر رسمية بولاية الجزائر العاصمة، إن إخضاع القائمة الإسمية للمسجلين عبر الموقع.

لعملية التحقيق من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة والمحافظات العقارية.

ستنطلق يوم الرابع من نوفمبر الداخل بتحويل القائمة على المصالح سالفة الذكر.

حتى يتم التأكد من أن هؤلاء ليس لديهم عقارات ولم يستفيدوا من قبل من دعم من طرف الدولة في مجال السكن.

ليتم على إثر ذلك تحويل المسجلين المقبولين على مصالح البلديات من أجل الشروع في توجيه استدعاءات وتمكينهم.

من إيداع الملفات عبر مواعيد تحددها البلدية برسائل تكون عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن مكتب الدراسات المشرف على عملية الاكتتاب الإلكتروني.

كان قد أحصى ثلاثين ألف حالة تسجيل للمواطنين عبر الموقع أكثر من مرة.

لما بلغ عدد المسجلين مئة ألف «يتوجب علينا التخلص من هذه الظاهرة من أجل تحديد عدد المسجلين الحقيقيين».

حيث سبق وأن أكدت الحكومة الحالية استعدادها الكامل لرفع «كوطة» المساكن إلى أزيد من سبعة آلاف وحدة .

عبر مختلف بلديات العاصمة، من خلال توسيع الوعاء العقاري.

علما أن المساحة التي تم توفيرها إلى غاية الآن تقدر بستين هكتارا.

وهذا بعد تحويل تقرير مفصل عن عدد المسجلين ووضعياتهم اتجاه القانون على مكتب الوزير الأول نور الدين بدوي.

وسيكون بإمكان الأشخاص العاطلين عن العمل أي من دون مرتب شهري الاستفادة من مسكن بصيغة ترقوي عمومي .

شأن الذين يتقاضون مرتبا بعشرة ملايين وثمانمئة ألف سنتيم، كما أن تسديد مستحقات الشقة يكون عبر مراحل .

منها نسبة عشرين من المئة من إجمالي القيمة تكون يوم التوقيع على العقد لدى الموثق.

ويقدر سعر شقة تتكون من ثلاث غرف بـ350 مليون سنتيم و440 مليون .

بالنسبة للشقة من أربع غرف و520 مليون للشقة المتكونة من خمس غرف.