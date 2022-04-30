220 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى
أدى 220 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 220 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.
وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت صباحا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين. كما كانت جمعية الهلال الأحمر، قد ذكرت أن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. مضيفة أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين. ونقلت 22 منهم الى المستشفى.
وأجبر قوات الاحتلال المصلين على المغادرة. واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. ودأبت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان الجاري على إقتحام الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله.
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الشرطة الصهيونية والمستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى
تواصل قوات الشرطة الصهيونية، اليوم الأربعاء، ولليوم الرابع على التوالي، اقتحام ساحات المسجد الأقصى.
ويأتي ذلك، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” لساحات الحرم القدسي، لمناسبة عيد الفصح.
هذا وانتشرت الشرطة في ساحات الحرم القدسي، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.
كما حاصرت الشرطة المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.
واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية.
كما أدى المستوطنون، طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الصهيونية.
ويأتي ذلك، فيما تواصل الشرطة التضييق على الفلسطينيين. حيث نصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى.
كما منعت الشرطة، الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.
وكانت “منظمات الهيكل” قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى يوم غد الخميس.