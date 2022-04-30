220 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

أدى 220 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 220 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.

وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت صباحا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين. كما كانت جمعية الهلال الأحمر، قد ذكرت أن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. مضيفة أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين. ونقلت 22 منهم الى المستشفى.

وأجبر قوات الاحتلال المصلين على المغادرة. واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. ودأبت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان الجاري على إقتحام الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله.

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