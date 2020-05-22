2200 فنان إستفادوا من مساعدات مالية بسبب توقف نشاطهم جراء جائحة كورونا

كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن أزيد من 2200 فنان تحصلوا على مساعدة مالية عقب تعليق كل نشاطاتهم بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد الديوان في بيان له أن عملية المساعدات لا تزال مستمرة، مضيفا أنه تم إحصاء ما يزيد عن 5517 فنان مسجل في إطار هذه العملية التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بداية شهر أفريل، حيث تحصل 2217 فنان على مساعدة مالية بين 28 أفريل و 17 ماي.

وشدّد الديوان على ضرورة “إطلاق دراسة ومراجعة الملفات التي تتماشى مع لوائح الديوان و القوانين التي تنظم القطاع، مطمئنا أن كل الملفات سيتم معالجتها في اقرب الآجال.