223 ألف موظف شرطة يتبرعون بالدم في يومه المغاربي

يشارك، اليوم الاثنين، 223 ألف موظف شرطة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، المنظمة من المديرية العامة للأمن عبر كافة هياكلها.

ويكون الانطلاق الرسمي لهذه الحملة، التي تدوم 3 أيام، من المركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني “عمر حرايق” بالجزائر العاصمة.

وسخرت المديرية العامة، كل الإمكانات البشرية والوسائل المادية لإنجاح هذه العملية على مستوى كافة الهياكل ومقرات الشرطة.

وتأتي هذه الحملة الوطنية المنظمة بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم.

وستتبع العملية، حملتين مماثلتين يوم 14 جوان و25 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتبرع بالدم على التوالي.