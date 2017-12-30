223 “حراڤ” توفي بالمتوسط قبل الوصول إلى السواحل الإسبانية

كشف تقرير للجنة الإسبانية للاجئين، عن إرتفاع عدد “الحراڤة” بالبحر المتوسط 3 مرات مقارنة بالسنة الماضية، فيما توفي 223 شخص حاول العبور للضفة الشمالية للمتوسط.

ووصل عدد “الحراڤة” الذين تعود جنسياتهم إلى المغربية والجزائرية حسبما ذكر نفس المصدر،إ لى 21 ألف و500 “حراڤ”.

فيما كان عدد “الحراقة” لا يتجاوز الـ 6 ألاف و46 “حراڤ” السنة الماضية.

وذكرت الهيئة الإسبانية، أنه تم تسجيل وفاة 223 شخص بالبحر المتوسط قبل الوصول إلى إسبانيا، فيما توفي 95 شخصا السنة الماضية.

وهي إحصائيات ما بين جانفي و20 ديسمبر 2017 يضيف ذات المصدر.

وبخصوص الوسائل المستعملة في التنقل إلى إسبانيا، أوضح المصدر إلى استعمال القوارب المطاطية، والجيت سكي.