227  ألف هكتار إضافية موجهة للاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بالجنوب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تحديد وعاء عقاري ثالث موجه للمستثمرين المهتمين بالزراعات الإستراتيجية عبر ولايات الجنوب. بمساحة إجمالية تفوق 227.000 هكتار، سيتم فتح باب الترشح للاستفادة منها في “القريب العاجل”.

وتتوزع هذه الأوعية العقارية المقدرة مساحتها بـ227483 هكتار عبر 40 محيط، في ثماني ولايات، حسب المصدر ذاته.

كما يتعلق الأمر بكل من ولاية أدرار، بمساحة 29622 هكتار موزعة على سبع محيطات. وورقلة بـ 33114 هكتار موزعة على أربع محيطات، وتميمون بمجموع 20273 هكتار موزعة على أربع محيطا. وولاية تقرت بمساحة 19507 ه، عبر خمس محيطات.

كما تم تحديد مساحة قدرها 14546 ه موزعة على ثلاث محيطات بولاية المنيعة، و20964 ه عبر ثلاث محيطات بجانت. و71911 ه موزعة على 11 محيط بإليزي، و17466 ه موزعة على ثلاث محيطات بولاية الأغواط.

وسيتم “في القريب العاجل”، يضيف البيان، “فتح المنصة الرقمية للتمكن من إيداع ملفات الترشح للمحيطات المختارة من طرف المستثمرين”.