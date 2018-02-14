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23 سنة على اغتيال مجوبي.. “قالوا لعرب قالوا” فـ”غابوا الأفكار” لكن “الحافلة تسير”

فن وثقافة
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23 سنة على اغتيال مجوبي.. “قالوا لعرب قالوا” فـ”غابوا الأفكار” لكن “الحافلة تسير”
بقلم مصطفى .ق

مرت أمس 23 سنة على اغتيال أحد عمالقة الفن الرابع الفنان المسرحي عز الدين مجوبي .

واستطاع هذا الفنان الراحل ذو الحضور القوي أن يطبع على خشبة المسرح الجزائري.

من خلال أدائه المتميز وحضوره القوي و عشقه للمسرح سواء كمخرج أو ممثل.

أن يقدم كل ما لديه ليخلد أعمالا و يكون شبانا مشبعين بثقافة المسرح.

ولد مجوبي في مدينة سكيكدة عام 1947 ،بدأ نشاطه كممثل مع مطلع الستينات.

تقلد بفضل براعته و تميزه عدة أدوار في المسرح و السنيما، كان الممثل الأساسي لمسرحية “حافلة تسير” رفقة دليلة حليلو سنة 1985 .

ومخرج مسرحية “غابوا الافكار” و مسرحية “عالم البعوش”.

أما الاقتباس فقد كان من حض مسرحية “قالوا لعرب قالوا”.

أما في السينما فقد مثل في فيلم مالك حمينة الذي يصور أحداث أكتوبر 1988 في الجزائر.

رحل الفنان المبدع لكن بقيت أعماله خالدة لايزال المسرح الوطني محي الدين بشطارزي يرددها.

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