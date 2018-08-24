23 شخصا ظهرت عليهم أعراض “الكوليرا” غادروا مستشفى بوفاريك

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23 شخصا ظهرت عليهم أعراض “الكوليرا” غادروا مستشفى بوفاريك
بقلم سميرة.ل

أكد مدير مستشفى بوفاريك، ان 23 شخصا ظهرت عليهم أعراض الكوليرا غادروا المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء.


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