23 شخصا ظهرت عليهم أعراض “الكوليرا” غادروا مستشفى بوفاريك
أكد مدير مستشفى بوفاريك، ان 23 شخصا ظهرت عليهم أعراض الكوليرا غادروا المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء.
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توفيت إمراة، سهرة أمس الجمعة بمستشفى بوفاريك، يشتبه في إصابتها بداء "الكوليرا" حيث لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.
الضحية، تدعى فتيحة منصوري، تبلغ من العمر…
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