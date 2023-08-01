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أخبار الجزائر

23 ضحية في انحراف حافلة لنقل المسافرين بأم البواقي

بقلم ع.ع
23 ضحية في انحراف حافلة لنقل المسافرين بأم البواقي
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3  مفترق الطرق أولاد زواي سوق نعمان بولاية أم البواقي.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن مصالحها تدخلت على الساعة07 سا 45 د. من أجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين نتيجة اصطدامها بسيارة.
مشيرة إلى أن الحادث خلف 15 ضحية لهم جروح واصابات مختلفة. تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى سوق نعمان وعين مليلة وعين ياقوت.

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