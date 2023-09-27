23 مؤسسة جامعية جزائرية في تصنيف “التايمز” العالمي 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور نتائج تصنيف التايمز للجامعات TIMES HIGHER EDUCATION اصدار 2024.

وحسب بيان الوزارة، فلقد تم تصنيف 23 مؤسسة جامعية جزائرية لأول مرة، وهو ما يعد تطورا ملحوظا مقارنة بإصدار 2023.والذي عرف تصنيف 13 مؤسسة تعليم عالي جزائرية.

وبالتالي حلت الجزائر في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، الثانية على المستوى الإفريقي حسب عدد مؤسسات التعليم العالي المصنفة.

هذا واحتلت جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس المركز الأول وطنيا و1000 -1200 عالميا.