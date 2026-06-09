23 مؤسسة جزائرية تشارك في الطبعة الرابعة لـ IFSA Africa 2026 بتونس

افتُتحت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المعارض بالكرم في تونس فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا (IFSA Africa 2026).

وسجلت الجزائر حضوراً مميزاً في هذه التظاهرة الاقتصادية المتخصصة من خلال مشاركة 23 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية.

وتعرض المؤسسات المشاركة باقة متنوعة من المنتجات، تعكس التطور الذي يشهده القطاع على المستوى الوطني.

كما تشمل مؤسسات متخصصة في الصناعات الغذائية التحويلية. بما يعكس القدرات الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات الجزائرية وسعيها المتواصل لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الإفريقية.

وتندرج هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. والترويج للمنتوج الجزائري وإبراز جودته وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المرتقب أن تتيح هذه المشاركة للمؤسسات الجزائرية فرصة توسيع شبكة علاقاتها التجارية، واستكشاف أسواق جديدة. وإبرام شراكات واعدة من شأنها تعزيز مكانة المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية ودعم مسار تنويع الصادرات.