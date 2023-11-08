23 متهما متورط أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في قضايا مختلفة

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء 4 قضايا جديدة تم احالتها من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. بحيث يتابع في نفس الملفات القضائية 23متهما بينهم إمرأة موقوفة بسجن القليعة.

وكما يتواجد 6 متهمين آخرين موقوفين بسجن الحراش.

وسيتم الفصل في أول قضية تتعلق بجناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص جنحة مغامرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية. يتابع فيها 17 متهما من بينهم 3 موقوفين آما البقية فاستفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.

كما سيتم معالجة قضية تتعلق وقائعها بارتكاب افعال إرهابية يتابع فيها المتهم غير الموقوف المدعو(س.ح.سليم). بجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة. أو نشر افكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تشكل أنشطتها جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

وفي قضية أخرى سيمثل كل من المتهم الموقوف(ب.احمد) والمتهمة غير الموقوفة (ب.ز.هنيدة). لتورطهما في جريمة قتل تتعلق بجناية القتل العمدي عن طريق التعذيب والاعمال الوحشية.

كما ستنطق المحكمة بالاحكام في حق 3 متهمين اثنين منهم موقوفين كل من (ب.عبد الصمد)،(ع.عادل). وثالثهم(ب .طارق) في حالة فرار لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية. وجناية السرقة مع توافر ظرف التعدي واستعمال العنف والتهديد به.