23 مصارعا في تربص بالسويدانية تحضيرا للألعاب العربية

تسعى المصارعة الجزائرية، للتربع على الساحة العربية بعدما تسيّدت شهر ماي الماضي إفريقيا، وذلك، في الألعاب العربية المرتقبة بالجزائر، ما بين الـ 5 إلى الـ 15 من جويلية المقبل.

ودخلت العناصر الوطنية للمصارعة الحرة، تربصا مغلقا بالمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية بالعاصمة، تحضيرا للألعاب العربية. انطلق يوم الأحد الماضي إلى غاية الـ 13 جوان الجاري.

واستدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة بقيادة فيصل عون ومحمد برحمون 23 مصارعا في اختصاص المصارعة الحرة. تحضيرا لدورة المصارعة خلال الألعاب العربية التي ستجرى فعالياتها بالقاعة البيضوية من 8 الى 11 جويلية.

كما ضمت القائمة الموسعة عدة أسماء على غرار عبد الرحمان بن عيسى، وفاتح بن فرج الله وعبد الحق خربش. بالإضافة الى مجادبة محمد الذي سيشارك في الالعاب الافريقية الشاطئية بتونس من 23 الى 30 جوان الجاري.

يذكر أن المنتخب الوطني للمصارعة، حصد في البطولة الافريقية الأخيرة التي جرت بتونس 65 ميدالية منها 14 ذهبية 29 فضية و22 برونزية.