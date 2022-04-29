23 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال !

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تسجيل 23.5 مليون طلب، للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022”.

وذلك قبل انتهاء آخر مرحلة لمبيعات التذاكر الخاصة بالمونديال بنظام القرعة أمس الخميس.

كما كانت مرحلة المبيعات الأخيرة، قد انطلقت بعد القرعة النهائية للمحفل العالمي، على أن يتحقق مكتب التذاكر بالفيفا من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية.

قبل الشروع في عملية تخصيصها والرد على المشجعين المحليين أو الدوليين اعتبارا من 31 ماي المُقبل عبر البريد الإلكتروني بالتزامن مع انطلاق فترة دفع قيمة التذاكر.